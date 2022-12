Confagricoltura incontra i sindaci della provincia a Torchiara

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalernodi Salerno per discutere delle opportunità da cogliere con la programmazione comunitaria 2023-2027. Una campagna di ascolto e di confronto con i rappresentanti di Comuni, Comunità Montane e Gruppi di azione locale, oltre ad altri enti territoriali, per dare vita ad una nuova stagione di interventi per sviluppare l’agricoltura non solo di pianura, ma anche di collina e di montagna, per valorizzarne le produzioni tipiche e creare nuove opportunità di reddito, contrastare lo spopolamento e difendere l’assetto idrogeologico. L’appuntamento è per giovedì, 15 dicembre 2022, alle ore 17, presso il Palazzo baronale De Conciliis a. Sono previsti i saluti di Antonio Costantino, presidente ...