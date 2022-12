Concerti di Jack Savoretti | le date 2023 in Italia di Europiana Live

(Di martedì 13 dicembre 2022) Rinviati aldi Firenze, Milano e Bologna rispettivamente il 12, 13 e 15 gennaio. Biglietti disponibili dal 13 dicembre A causa di problemi di salute dell’artista, ia Firenze, Milano e Bologna diprevisti a dicembre vengono rimandati al. Il cantautore italo-inglese si esibirà infatti giovedì 12 gennaio al TAM Teatro Degli Arcimboldi di Milano, venerdì 13 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna e domenica 15 gennaio al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuovepresenterà sul palco i brani dell’ultimo album “”, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ...

Sarà recuperato venerdì 13 gennaio 2023 (ore 21) al Teatro EuropAuditorium di Bologna il concerto di Jack Savoretti, Europiana Live, precedentemente ...