“Con l’attore sposato” Terremoto al GF Vip 7 | la rivelazione su Patrizia Rossetti imbarazza

(Di martedì 13 dicembre 2022) GF Vip 7,grande protagonista: Alberto De Pisis l’ha fatta sbottonare. Una puntata, quella di ieri, ricca di colpi di scena con il siparietto legato al rientro di Ginevra Lamborghini e al suo incontro con Spinalbese, che quando ha dovuto scegliere la sua donna nel “pollaio” del GF Vip non ha in realtà avuto dubbi e le ha preferito Giaele, lasciando Alfonso Signorini senza parole. Come, senza parole, è finito il pubblico davanti alle dichiarazioni di Alberto De Pisis. Una settimana fa Alfonso Signorini aveva chiesto a lui e Giaele De Donà di trovare qualche gossip. Missione compiuta: Alberto ha scoperto la storia d’amore dicon un famoso attore.“Ho già qualcosa Alfonso è ovvio. Giaele si è buttata su Micol e Tavassi per scoprire cose sul loro flirt. Io invece sono andato ad indagare tra i flirt passati e le ...