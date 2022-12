Con la cultura non? si mangia | una cena per Ricomincio dai Libri Parte del ricavato al Santobono

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Con la?) si”. Questo il titolo dellain sostegno didai, la fiera del libro di Napoli. L’appuntamento è per domani, 14 dicembre, alle ore 19.30 presso il ristorante “Al 53” in Piazza Dante, a Napoli. Con lainoltre comincia una bellissima collaborazione tradaie l’Ospedale Pediatrico. Sostenendo la Fiera si contribuirà a donareai piccoli pazienti dell’ospedale, rifornendo la libreria della ludoteca del reparto di pediatria. “Ringraziamo già da ora coloro che ci stanno contattando per conoscere le modalità di sostegno e coloro che hanno già prenotato il loro posto per ladi domani”, dichiarano gli ...