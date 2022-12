Comune di Casale Monferrato | Concorso per 1 Ufficio Stampa

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Capo, il Candidato idoneo sarà assegnato all’e si occuperà del settore gestione urbana e territoriale, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto di capo, categoria D, C.C.N.L. 21 maggio 2018 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, settore gestione urbana e territoriale,. Requisiti ed ...