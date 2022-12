Commisso ha vinto la sua scommessa e la Fiorentina se la gode al Mondiale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roccoha finalmentela sua. E ora lase laal: sorride il patron viola Il secondo anno di Vincenzo Italiano non sta stupendo quanto ci si aspettava, ma il bilancio finora non può che essere positivo. Nei tre anni della sua gestione, Roccoha portato laa presenziare nuovamente in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fiorentinanews.com

... in seguito a discussioni con la nuova proprietà italo - americana, guidata da Rocco. ... Nel 2016 hail Premio internazionale Giacinto Facchetti . Nel 2017, a Roma, è stato insignito del ...... l'italo americano, forse inconsapevole di aver a che fare con uno dei simboli della città ...dalla società ARUP una delle più qualificate a livello internazionale del settore. Ebbene, ... Esposito: “Commisso deve chiamare gente che si intende di calcio. Jovic Mi sembra in villeggiatura... Momento magico per Sofyan Amrabat. Il suo Marocco si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse squadre europee, come ha confermato il su ...