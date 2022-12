Come Abu Dhabi ha scosso il mondo della F1 un anno fa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unfa, il 12 dicembre 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivavano al Gran Premio di Abua pari punti, entrambi in lizza per il Campionato del. Per Verstappen, il risultato avrebbe segnato il suo primo titolo; per Hamilton, un posto nei libri di storia, dato che il campionato sarebbe stato l’ottavo da record per il britannico. 12 dicembre 2021 Dopo una feroce battaglia durata tutta la campagna – con un ulteriore incidente tra i due piloti nel penultimo Gran Premio dell’in Arabia Saudita – la tensione era alta sul circuito di Yas Marina. Probabilmente, è aumentata ancora di più dopo i famigerati ultimi girigara, quando una controversa decisioneSafety Car ha portato Verstappen a superare Hamilton all’ultimo giro e a conquistare il Campionato ...