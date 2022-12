Colpita da una barca e con la schiena spezzata | la megattera Moon nuota dal Canada alle Hawaii | il suo ultimo viaggio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si chiama. Anzi, così l’hanno chiamata i ricercatori che si sono accorti di lei lo scorso settembre, quando un drone l’ha ripresa mentreva in mare aperto.è unache stando da tre mesi e per cinquemila chilometri, dal. E lo sta facendo ferita: unaha, con tutta probabilità, tranciato la parte bassa delladell’animale che ha quindi affrontato il suocon una difficoltà enorme e sopportando un incredibile dolore. “L’intera parte inferiore del tronco si è piegata in una forma innaturale a “S”, “con tutta probabilità il risultato di un colpo di una”, hanno spiegato dalla stazione di ricerca di Fin Island. Ecco ...

Nel 2021 in Italia si è registratamedia giornaliera di 561 feriti e 7,9 vittime in incidenti stradali, secondo dati ACI - ISTAT 2021 riportati dalle associazioni. La fascia piùdai ...... pure a sua volta diventatagrande e in grado di competere per il vertice. Un rendimento da 'succursale', o comunque da formazione che quando vedeva la Juve sembravada improvviso ...Il killer di Fidene non pagava da anni i debiti che aveva con il consorzio Valleverde di cui faceva parte, ma ha percepito il reddito di cittadinanza fino a settembre 2021. Mettendo da parte ...L'Influenza australiana, che sta registrando record di casi in tutta Italia, ha colpito pure Belen. La showgirl argentina ha fatto sapere sui social di essersi beccata una brutta influenza, ...