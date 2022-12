CM com – Svizzera 1954 | la svolta dei soldi | il primo Mondiale televisivo | dalla ‘battaglia’ al ‘miracolo’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 dicembre 2022) 2022-12-13 18:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La Coppa del mondo di calcio tornò in Europa per la prima volta dopo la fine della Seconda guerranel. Si giocò nella neutrale, più o meno equidistante dai blocchi contrapposti che la Guerra fredda stava consolidando. LA “SQUADRA D’ORO” – La prima metà degli anni’50 fu il contesto storico, politico, sociale e calcistico nel quale si affermò e consolidò il mito della nazionale ungherese. L’Ungheria di inizio anni’50 era un insieme di fuoriclasse irresistibili: Hidegkuti, Czibor, Kocsis, Grosics e Puskas in quegli anni spiegarono calcio in tutta Europa. Era la “Squadra d’oro” che, grazie ad una generazione di fenomeni, iniziò ad imporsi a partire da una sconfitta rimediata al Prater a Vienna il 14 maggio del 1950: nei successivi 4 anni più nessuno ...