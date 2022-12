Cina-India | scontri lungo confine himalayano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nuova Deli, 13 dic. (Adnkronos) - Le truppene e cinesi si sono scontrate sul, in quello che è il primo incidente noto, in due anni, tra le due potenze asiatiche. In una dichiarazione, il ministero della Difesano ha affermato che i soldati di entrambe le parti hanno riportato ferite lievi negliavvenuti nel Tawang, nel territorio nord-orientaleno dell'Arunachal Pradesh, una regione alcon lameridionale. Ilconteso,3.379 chilometri, è stato per molto tempo fonte di attrito tra Nuova Delhi e Pechino, con tensioni che si sono intensificate bruscamente nel giugno del 2020, quando combattimenti tra le due parti hanno provocato la morte di almeno 20 ...