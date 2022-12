Ciclismo | cancellata la condanna a Mathieu van der Poel Il suo avvocato | “Poteva vincere il Mondiale”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ha avuto dell’assurdo la vicenda che ha coinvoltovan dernella notte precedente la prova in linea dei Mondiali didi Wollongong. Il neerlandese, tra i favoriti per il titolo, era stato disturbato da due giovani ragazze nel suo albergo, per poi ribellarsi essendo così accusato dal tribunale australiano. Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi per il ciclista della Alpecin-Deceuninck: laè stata. Ad annunciarlo l’Michael Bowe, ad ABC Net: “Nonmo ottenere un verdetto migliore. Nessuno vorrebbe tenere sulle sue spalle unaper il resto della vita, quando sei una brava persona. A mio avviso, lainiziale non avrebbe mai dovuto essere ...