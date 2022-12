Ci sono state nuove perquisizioni al Parlamento Europeo

Il Post

Un uomo e una donna che viaggiavano in biciclettarimasti gravemente feriti in due incidenti stradali avvenuti in poche ore in Fvg. Entrambe le personericoverate. L'uomo, di circa 30 anni, per cause cheancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto ieri sera tra Flambro di Talmassons e Flambruzzo di Rivignano Teor, in ...Lo spaccato italiano lo dà il Globalof Digital 2022, uno studio realizzato ogni anno dall'agenzia creativa We Are Social insieme a Hootsuite: nel 2021, gli utentistati 43,2 milioni con ... Ci sono state diverse esplosioni vicino a un hotel di Kabul, in Afghanistan: i talebani dicono che è stato un attentato L'Unione europea ha imposto nuove sanzioni a leader religiosi, alti funzionari e dirigenti dei media statali iraniani per nuove repressioni sulle proteste antigovernative e per la fornitura di droni a ...A Natale è sempre difficile accontentare i gusti di chi deve ricevere un regalo, ma con i prodotti Xiaomi in offerta farai felice chi li riceve ...