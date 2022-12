Che tempo che fa | Luciana Littizzetto prende in giro Re Carlo | «Con quelle orecchie da Dumbo…»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Questa sera, domenica 11 dicembre, su Rai Tre è andata in onda la trasmissione “Cheche fa”, condotta da Fabio Fazio in cui è intervenuta ancheLitizzetto che ha, tra le altre cose, parlato anche di ReIII.Litizzetto su ReLitizzetto è una presenza fissa nel salotto di Fabio Fazio. Questa sera la comica piemontese ha fatto sorridere il pubblico in studio e quello da casa, con una battuta sul sovrano di Inghilterra: «Per fortuna che ha leda Dumbo, così può reggere bene la corona» Gli altri ospiti Gli altri ospiti della serata sono stati Elly Shlein, Roberto Burioni, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi e infine Teo Teocoli.

