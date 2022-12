“Che figura di…” GF Vip 7 | è successo con l’entrata di Riccardo Fogli Imbarazzo totale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lo abbiamo già raccontato: due nuove entrate al GF Vip 7. Si tratta di, lo storico componente dei Pooh e Milena Miconi, attrice ed ex volto del Bagaglino. E se quella di quest’ultima è passata quasi in sordina, ha fatto molto sorridere (e non solo) quella del cantante. L’uomo infatti è stato fatto entrare come fosse un ospite della serata. I ragazzi sono stati chiamati tutti fuori e ad attenderli eccoche con la chitarra inizia a intonare tutti i suoi più grandi successi. Da “Piccola Ketty”, a “Pensiero”, ma anche “Tanta voglia di Lei” e “Storie di tutti i giorni” con cui vinse Il Festival di Sanremo. Più tardi però, dopo aver abbandonato il palco, l’uomo ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. E mentre tutti i vipponi erano in freezer,è entrato ...