Cesare Cremonini finalmente lo confessa | “La mia ambizione è…”

... grazie ai due show di Vasco al Circo Massimo, ma anche a quelli dei Maneskin , di Ultimo, di Renato Zero , sempre al Circo Massimo, e poi Venditti e De Gregori , Marco Mengoni ,all'...... l'indirizzo scientifico, alle più recenti di natura umanistica, sportiva e sociologica Dal Sabin sono passati anche futuri attori, come Stefano Accorsi, o cantautori come: ora si ...Proprio come successo con Vasco Rossi qualche settimana fa, è ancora la musica live a conquistare la vetta del box office. Stavolta c’è Cesare Cremonini con il suo Imola 2022 Live, il film evento che ...L’operazione di «retrofit» permette di modificare in modo ecologico lo storico «cinquantino» e renderlo utilizzabile anche nei centri urbani.