Castelvenere | 55 anziani in gita-pellegrinaggio gratuita a Pietrelcina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCinquantacinque persone anziane del comune diandranno il prossimo 28 dicembre inmente aper visitare i luoghi che hanno dato i natali a San Pio che, nell’occasione, verranno allestiti come teatro per la rappresentazione del “Presepe Vivente”. A renderlo noto è il capogruppo di maggioranza, Giuseppe Di Brigida, con delega ai Servizi sociali, che ha promosso ed organizzato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, in favore della terza età in collaborazione con il Centro Sociale comunale per“Voglia di Esserci” di. “Alla– chiarisce Di Brigida – potranno partecipare 55residenti ...