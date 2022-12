Caso Qatar | giornalisti scatenati si ' travaglizzano' e linciano tutti Panzeri

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dalle notizie che leggo (e che sono abituato a non prendere per oro colato) capisco che esiste la concreta possibilità che abbia commesso un reato. Non so bene quale, bisognerà indagare e esaminare i ...

Infatti, oltre alSoumahoro in Italia, è scoppiato ilinternazionale dela Bruxelles ed anche lì ci sono di mezzo cooperative che si battono per 'i diritti umani' i cui dirigenti ...Più spesso risulta la sua innocenza, ma in questodi rado vengono adoperate. Se Antonio ... in particolare nella destra, questo riflesso: se Panzeri trafficava con il, se Panzeri era ...Si allarga giorno dopo giorno il Qatargate, il presunto caso di maxi corruzione al Parlamento europeo e riciclaggio di denaro che dal Qatar avrebbe mosso centinaia di migliaia di euro per arricchire p ...«Se le accuse nei confronti dei sospettati di essere coinvolti negli episodi di corruzione ad opera del Qatar si riveleranno "vere", allora devono rinchiuderli e "buttare la chiave nella Fossa delle M ...