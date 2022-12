Caso Orlandi | nuova versione di Agca | “Emanuela consegnata alle suore”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “era un fatto tutto vaticano ed è stata presa in consegna da alcunefin dall’inizio, ha compreso l’importanza del suo ruolo e lo ha accettato serenamente’’. E’ lariferita da Aliin una lunga lettera, di cui dà notizia il ‘Corriere della Sera’, inviata a Pietro, fratello della ragazza, cittadina vaticana, scomparsa il 22 giugno 1983. “So di lei soprattutto grazie a un Padre spagnolo che mi ha visitato in Italia e anche qui a Istanbul – aggiunge l’uomo che sparò a papa Wojtyla – Un uomo, un religioso, animato da una fede autentica, che conosce i misteri del mondo e che non mente’’.incontrò già Pietronel 2010 a Istanbul, un incontro ‘’di cui si seppe solo ...

Una tesi estrema - quella dell''intrigo tutto vaticano' di cui parla Agca - , se non fosse che lo stessola ritenga plausibile.... come aveva già fatto in passato Nella lettera Ali Agca - che oggi vive in Turchia insieme alla moglie italiana e nel 2010, durante una riunione segreta, aveva incontrato Pietro- spiega ...L'ex attentatore di Papa Wojtyla scrive al fratello della ragazza scomparsa nell'83: "Intrigo tutto interno alla curia. Lei accettò il suo destino" ...Ali Agca ha scritto una lettera al fratello di Emanuela Orlandi, in cui sostiene che la ragazza sia stata rapita dal governo Vaticano.