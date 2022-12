Caso Eitan | legali zia Aya | ' pena troppo bassa per nonno Peleg'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Pavia, 13 dic. (Adnkronos) - Lo scontro giudiziario tra le famiglie del piccolo, il minore unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, potrebbe finire presto, ma i toni restano alti anche dopo la richiesta di patteggiamento a un anno e 8 mesi avanzata dalla procura di Pavia nei confronti delpaterno Shmuel, accusato di sequestro aggravato di minore e sottrazione di minore all'estero. Patteggiamento su cui il gup di Pavia Pietro Balduzzi si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata per giovedì 15 dicembre. Unache per idella zia materna Aya (ex tutrice del minore) non è adeguata rispetto alle pesanti accuse. "La parte civile non valuta la congruità della, ma il rischio è che passi il messaggio che a Pavia questo tipo di reati siano ...