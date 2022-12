Caro voli | a Natale raggiungere la Sicilia da Roma e Milano costa più di Parigi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Puntuale come il, come i doni sotto l'albero arriva anche il. Come accade praticamente ogni annoin aereo lao la Sardegna da un altro punto dello Stivale è un'impresa. Pochi collegamenti e...

"Ilè destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare un biglietto, continuano a essere, cittadini di serie B"."Il- prosegue il presidente - è destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare un biglietto 'da' e 'per' l'...Il governatore commenta la decisione della compagnia aerea: "I siciliani continuano a essere cittadini di serie B" ...La risposta di Ita Airways alle proteste sul caro voli non soddisfa per niente. La compagnia aerea ha deciso di ...