Caro energia | aiuti alle imprese di artigianato | 5 milioni dalla Regione Campania

"La posta in gioco per l'Europa è molto alta" La risposta europea sulè "insoddisfacente, inattuabile a condizioni date. E' fondamentale porre un argine alla speculazione". Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera, sottolineando: "La posta in gioco per l'...Il disegno di Bilancio 2023 ha destinato la maggior parte delle risorse al contrasto ale all'aumento dell'inflazione. Il pacchetto a sostegno di famiglie e imprese conta 21 miliardi di euro su 35, tre quarti dell'intero impianto della manovra. Tra bollette, andamento dei ...Il sindaco Capponi: «Tutte le espressioni politiche e civiche presenti in Consiglio, Comunale riunite nella Commissione Bilancio, hanno condiviso questa soluzione, in modo da non scaricare sui cittadi ...Sono preoccupati i comuni che fanno parte dell’Acoset (Aci Bonnacorsi, Aci S.Antonio, Adrano, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (solo per la frazione di S.G.Galermo), Gravina, di Catania, Mascalci ...