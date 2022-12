Caro bollette | l’Antitrust contro 7 aziende dell’energia | “Stop aumenti ingiustificati dei prezzi per oltre 2 | 6 milioni di consumatori”

Il Fatto Quotidiano

Sospesi gli aumenti in bolletta leggi anchee negozi in affitto: rischio morosità e vie di uscita 'La norma - si legge sul sito dell'Antitrust - sospende, dal 10 agosto fino al 30 ...Non solo ile l'inflazione alle stelle. Nel 2023, le famiglie italiane dovranno vedersela con un aumento delle tariffe Rc auto che rischiano di invertire la rotta e tornare ad aumentare, ... Caro bollette, l'Antitrust contro 7 aziende dell'energia Non solo il caro bollette e l'inflazione alle stelle. Nel 2023, le famiglie italiane dovranno vedersela con un aumento delle tariffe Rc auto ...Il senso di Salvini per la povertà: il Fondo per il sostegno alla locazione da 230 milioni a zero e così i contributi alla morosità incolpevole, causa del 90% dei 150 mila sfratti già esecutivi ...