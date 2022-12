Carcere di Poggioreale | 30enne si toglie la vita | è il settimo in Campania da inizio anno

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ di oggi la notizia di un nuovo suicidio nella Casa circondariale di Napoli: il trentenne Francesco, papà di due gemelli neonati, ha compiuto, nella nottata, il folle gesto, lasciandosi morire impiccato nella sua cella. In Italia, dall’dell’, sono in totale 80 i detenuti morti suicida, mentre inil bilancio è di 7. Negli ultimi dieci anni sono, in tutto, 584 le persone suicidatesi ine ben 22 di questi episodi sono avvenuti neldi, dove sono stati, in questo arco temporale, 267 i tentativi di suicidio, sventati dal personale della polizia penitenziaria. Così il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello: “Sono scosso e attonito: nelle carceri ...

