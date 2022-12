Capolavori dipinti di luce | a San Giorgio La Molara la mostra dedicata al pittore e fotografo Nicola Ciletti

(Di martedì 13 dicembre 2022) di Azzurra Immediato L’entroterra beneventano torna protagonista in occasione dellacon la, a cura dell’Archivioe degli eredi Alessandro e Maurizio Iazeolla. Laall’opera delsannita natio di Sanla, si inaugura sabato 17 dicembre nei rinnovati spazi della Pinacoteca Comunale, ex Convento dei Domenicani: un’immersione nel passato in grado di riportarci con bellezza e poesia nel qui e ora sotto la direzione artistica di Giuseppe Leone. Il racconto della Storia attraverso la fotografia è transitata spesso in uno sguardo posato sui volti di ...

