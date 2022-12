Capodanno 2023 con Alex a Chieri Torino

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Volevo tornare ad urlare in una strada, su una piazza, assieme. Ci vediamo il 31 a)”, scrive sui social: è la conferma che ilconci sarà. L’artista è atteso in piazza a, in provincia di, per il concerto della notte più lunga dell’anno.brinderà all’arrivo dele saluterà definitivamente il 2022 sul palco. Sarà il protagonista della notte di San Silvestro nella città die si esibirà in un concerto gratuito. Per trascorrere ilcon, dunque, ai tanti fan del cantante non resta che raggiungere la regione Piemonte. L’evento confa parte della rassegna Che ...