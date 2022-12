Capitale della Cultura | per l’inaugurazione mille bergamaschi nei panni dei garibaldini

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bergamo. Una grande festa, popolare, maestosa e collettiva, capace di unire la tradizione con la modernità, collante di un patrimonio dità futuribile, ma in grado di guardare anche oltre, il tutto con lo scopo di trasmettere i valori che da sempre appartengono alla nostra terra ma anche di trasmetterli in forma universale, democratica e partecipativa a tutti, attraverso l’arte, per farli arrivare a chiunque e per farne motivo di unione e alleanza tra le le persone. Traini delle due giornate del 21 e del 22 gennaio, seconda e terza giornata inaugurale di Bergamo Brescia, le figure dell’Arlecchino e quella, iconica, dei, immagini riviste e re interpretate in chiave moderna che faranno appunto da filo conduttore ad una serie di spettacolari iniziative che si ...

Agenzia ANSA

L'operazione prevede l'acquisto di una partecipazione del 12,5% in Sanctum Altriarch attraverso un aumento divolto a favorire la crescitasocietà, insieme ad un impegno di raccolta ......ha acquisito dal gruppo Fiamma 2000 l'interosociale di Janagas , società titolare delle concessioni di distribuzione e vendita di GPL, con relative reti e impianti, in 12 comuni... Bergamo-Brescia, il 20/1 cerimonia Capitale della Cultura 2023 - Lombardia Il sindaco, pur diplomaticamente, ha mandato un messaggio molto chiaro alla Francia di Macron. "La sindaca di Parigi ha detto che non condivide la scelta del Governo francese sull'appoggio alla candid ...Come accade sovente in questi casi, già qualcuno si chiede se il documento di cui “dpa” (Deutsche Presse-Agentur) è entrata in possesso è stato fatto avere all'agenzia di stampa tedesca con motivi dif ...