Capitale della Cultura | all’inaugurazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bergamo. Una grande festa, popolare, maestosa e collettiva, capace di unire la tradizione con la modernità, collante di un patrimonio di bergamaschità futuribile, ma in grado di guardare anche oltre, il tutto con lo scopo di trasmettere i valori che da sempre appartengono alla nostra terra ma anche di trasmetterli in forma universale, democratica e partecipativa a tutti, attraverso l’arte, per farli arrivare a chiunque e per farne motivo di unione e alleanza tra le le persone. Traini delle due giornate del 21 e del 22 gennaio, seconda e terza giornata inaugurale di Bergamo Brescia, le figure dell’Arlecchino e quella, iconica, dei Mille, immagini riviste e re interpretate in chiave moderna che faranno appunto da filo conduttore a una serie di spettacolari iniziative che si avvicenderanno su un ...