Camera | Conte a Meloni | “Accettazione supina dell’invio di armi Sovranismo da operetta | la pacchia è finita per lei e le sue bugie”

Lo ha detto, alla, rivolto alla presidente Giorgia Meloni , il leader del M5s, Giuseppe. 'Giovedì troverà una Bruxelles sconvolta' per il Qatargate , ha aggiunto. 'Lei che porta ...Lo dice il presidente M5S Giuseppe, intervenendo in Aula alladopo le repliche del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.Così il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre ...“Se la presidente vorrà riservare la stessa attenzione che per tre anni ho riservato ai suoi interventi, anche se qualche volta con contumelie, senza labiale“. Lo ha detto, in apertura del proprio dis ...