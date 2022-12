Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2022 | orari mercoledì 14 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 13 dicembre 2022) Seconda giornata di gare nel Melbourne Sports and Aquatic Centre, teatro deidiinin Australia. Unricco in cui gli atleti azzurri daranno tutto quello che hanno per ottenere il meglio possibile. LA DIRETTA LIVE DEIDIALL’1.05 E ALLE 9.35 (14) Nelle batterie del mattino di scena la staffetta 4×50 mista mixed, Alessandro Miressi e Thomas Ceccon nei 100 stile libero uomini, Benedetta Pilato nei 100 rana donne, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nella medesima specialità al maschile. Nomi importanti che vorranno fin da subito incidere in questa competizione iridata al meglio possibile per dare un contributo alla selezione guidata dal ...

