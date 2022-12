Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orario Argentina-Croazia | probabili formazioni | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) La prima semifinale deidisi giocherà, martedì 13 dicembre, alle ore 20.00 italiane: si affronteranno. I sudamericani non potranno contare sugli squalificati Acuña e Montiel, mentre i balcanici potranno schierarsi in formazione tipo. Schieramenti speculari per le due, che dovrebbero partire col 4-3-3: per l’Martinez in porta, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico in difesa, Mac Allister, Fernandez e De Paul in mezzo, Di Maria, Alvarez e Messi in attacco. Per quel che concerne la, invece, la compagine balcanica dovrebbe rispondere con Livakovic tra i pali, Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa nel pacchetto arretrato, Modric, Brozovic e Kovacic a centrocampo, ...