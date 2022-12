Calciomercato Juventus | grana Zaniolo | Allegri trema

Eurosport IT

Commenta per primo Laa gennaio vorrebbe assicurarsi un sostituto per Cuadrado e uno dei nomi più caldi resta Karsdorp. Se la società non dovesse aver ancora colmato la lacuna e la Roma dovesse aprire ad un ...Commenta per primo Torna in campo la Lazio dopo un mese dal KO contro la. A Manavgat oggi l'amichevole col Galatasaray , la prima delle due previste in ritiro turco. Tra i biancocelesti, osservato speciale sarà Luis Alberto . Come scrive Repubblica stamattina, lo ... CALCIOMERCATO - Juventus, Rossi in pole per il dopo Cherubini come ds. Ancelotti sogno del Brasile, Portogallo su Mou Obiettivo di mercato, più o meno dichiarato, della Juventus, Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della nazionale azzurra, avrebbe trovato l'accordo con la Roma per il ...Claudio Lotito non ci sta e dopo il "no" del governo alla sua norma per salvare finanziariamente e penalmente le società di calcio, è pronto per tornare ... e non possiamo aver paura dell'effetto ...