Calcio | Rivaldo | “Un ct straniero sulla panchina del Brasile? Sarebbe una mancanza di rispetto”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo le indiscrezioni su Carlo Ancelotti come possibile nuovo allenatore del, a partire dal luglio 2023, nella nazione sudamericana qualcuno ha storto il naso. A non piacere non è la soluzione del tecnico italiano, ma più in generale quello di unoalla guida della Seleçao. A far capire questa cosa è stato, la leggenda verdeoro che ha vinto il Mondiale con ilnel 2022. L’ex giocatore fra le altre di Barcellona e Milan, peraltro ai rossoneri proprio sotto la guida di Ancelotti, ha detto: “Non concordo con chi sostiene questa idea e credo che sia una grandedinei confronti di noi brasiliani e soprattutto dei tanti tecnici di valore che abbiamo qui. Ce ne sono molti in gradi di fare un buon lavoro con la Seleçao, come Rogerio Ceni, ...