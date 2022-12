Calcio | Mondiali 2022 Messi supera Batistuta | è il marcatore più prolifico della storia della Seleccion ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Argentina veleggia nella semifinale contro la Croazia, la finale deidiin Qatar è sempre più vicina e a trascinare ancora una volta laci pensa il capitano Lionel. Il numero 10 dell’Albiceleste ha segnato il gol del momentaneo 1-0 su rigore e si tratta di una rete storica: l’undicesima con la magliaNazionale ai. Un’undicesima rete che vale il primato all-time tra i marcatori argentini a questi livelli:ta anche una leggenda come Gabriel Omar. Quinto gol in questa Coppa del Mondo, agganciato quindi Kylian Mbappé: la Pulce è in piena corsa per diventare capocannoniere, in attesa ...