Calcio | Mondiali 2022 L’Argentina di Lionel Messi sogna la finale | ma attenzione alla Croazia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ormai ci siamo, domani sera si disputerà la prima semideidi. Al Lusail Iconic Stadium di Lusail (Qatar) si sfideranno Argentina ein una sfida che si preannuncia davvero ricca di emozioni. Si comincerà alle ore 20.00 e in palio ci sarà l’ultimo atto di questa rassegna iridata contro la vincente di Francia-Marocco.arriva a questa partita dopo aver eliminato l’Olanda ai rigori. Un successo molto difficile, che probabilmente ha regalato fiducia ai giocatori dell’Albiceleste. Tornando più indietro invece, i ragazzi diScaloni hanno chiuso al primo posto ill girone C e hanno poi strappato il pass per la semicon le vittorie sull’Australia (per 2-1) e sull’Australia (2-1 il punteggio ...

OA Sport

Mi sbilancio: se il Marocco eliminasse la Francia sarebbe la più grande impresa della storia deidie forse dell'intera storia del, o quantomeno a livello Leicester 2016. ...Aspettando le semifinali dei, allo stadio Al Thumama si è tenuta un'amichevole tra alcuni grandissimi campioni dele i lavoratori in Qatar. Nelle vesti di arbitro il presidente Gianni Infantino insieme alle ... Calcio, Mondiali 2022: l'arbitro di Francia-Marocco sarà César Ramos MONDO - Sono rimaste in 4, tutte pronte a darsi battaglia per ottenere la tanto bramata Coppa del Mondo. I quarti di finale hanno riservato colpi di scena ...La semifinale contro l'Argentina e poi la finale, sia essa per il terzo posto o per il titolo. Il Mondiale ha ancora due occasioni per poter osservare il calcio del numero 10 croato, semplice e genial ...