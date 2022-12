Calcio | Mondiali 2022 | l’arbitro di Francia-Marocco sarà César Ramos

(Di martedì 13 dicembre 2022) È stato sceltoper la seconda semifinale deidi. Il match tra, in programma Al Bayt di Al Khawr dopodomani alle 20.00,diretto dal messicano. Seconda sfida della fase finale di questa Coppa del Mondo per il classe 1983 che ha già arbitrato gli ottavi di finale tra Svizzera e Portogallo. La cabala aiuta il, nettamente sfavorito in questo incontro: gli africani infatti hanno vinto in questa competizione con il messicano ad arbitrare, imponendosi alla grande nei gironi sul Belgio., Lionel Scaloni: “Rispettiamo i nostri avversari: sappiamo perdere così come sappiamo vincere” Gli assistenti saranno i connazionali Alberto Morin ...

DOHA (QATAR) - All'indomani della dolorosa eliminazione del suo Portogallo daiin Qatar , Cristiano Ronaldo ha affidato ai social il suo stato d'animo, postando poche ore fa su Instagram una story eloquente: " 3 aspects of reality: pain, uncertainty and constant work ", ...Così Luis Enrique , su Twitch, torna sul fresco esonero dalla panchina della Spagna dopo l'eliminazione aiai rigori per mano del Marocco. " Dopo l'Europeo mi è stato detto che avrei potuto ...Il Qatar è un feudale che ha profuso senza risparmi con costi faraonici l’allestimento del campionato per fare bella figura e accreditarsi per migliorare in qualche misura l’immagine sulla scena inte ...Alla vigilia della semifinale contro la Croazia il ct dell'Albiceleste ha risposto a una domanda sul possibile addio della Pulce alla nazionale al termine di Qatar 2022 ...