Calcio | il miglior Mondiale di sempre di Leo Messi Decisivo in due terzi dei gol dell’Argentina

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Argentina ha dominato la semifinale contro la Croazia, vincendo 3-0 e garantendosi la qualificazione alla quinta finale nella sua storia nei Mondiali didopo quelle vinte nel 1978 e nel 1986 e quelle perse nel 1990 e nel 2014. La Seleccion affronterà la vincente di Francia-Marocco allo stadio Lusail domenica alle ore 16.00 in finale. Il trascinatore dell’Albiceleste fino all’atto conclusivo è stato il numero 10 e capitano, Lionel. L’ex Barcellona è statoin otto dei dodici gol realizzati dalla sua Argentina in questo, con cinque gol e tre assist. La Pulce non aveva mai segnato un gol nella fase ad eliminazione diretta di una Coppa del Mondo e ne ha segnati addirittura tre, uno in tutte le partite in questa occasione. Il gol al debutto su rigore contro l’Arabia Saudita, il mancino ...