Caccia Eurofighter precipitato presso Trapani | si cerca il pilota

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel tardo pomeriggio di oggi un velivolo monopostodel 37° Stormo di, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, èal suolo a circa 5 ...

Un aereo dell'Aeronautica militare è precipitato nella zona di Guarrata, a Marsala, in località Locogrande: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota. Nel tardo pomeriggio di oggi un velivolo monoposto del 37° Stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, è precipitato al suolo a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Un caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani è precipitato nel pomeriggio di oggi al rientro da una missione addestrativa, a circa 5 miglia a sud-est della base. Gli elicotteri del Sar sono alla ricerca di un aereo dell'Aeronautica militare di stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base, il jet risulta disperso.