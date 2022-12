Caccia Eurofighter italiano precipita vicino a Marsala | in corso le ricerche del pilota

(Di martedì 13 dicembre 2022) Undell’Aeronautica militare èto nella zona di Guarrata, a, in località Locogrande: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando ledelche si spera essere riuscito a lanciarsi fuori dal mezzo prima dello schianto. Il velivolo, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi, è sparito dai radar della torre di controllo, interrompendo il contatto, mentre era in fase di avvicinamento alla pista d’atterraggio. Fonti dello scalo civile confermano la notizia aggiungendo che nella zona sono inanche con l’ausilio di un elicottero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

