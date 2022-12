Burdisso su Messi | ‘E’ il suo miglior Mondiale | ha alzato il livello’ | Serie A

(Di martedì 13 dicembre 2022) 2022-12-13 01:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Argentina? Ha tanto entusiasmo, gioca con la pressione di essere la candidata numero uno per la vittoria. Ho visto parecchie partite, è stato unpieno di sorprese. La sconfitta contro l’Arabia Saudita è stata importante, contro la Croazia sarà una bella sfida. Partita nervosa contro l’Olanda? È il bello del calcio. Ho visto unche sta interpretando il ruolo da leader magistralmente, abbiamo condiviso lo spogliatoio insieme. Adesso porta con sé la squadra giocando sempre ai suoi soliti livelli, hal’asticella come leader, questo è il suoa livello tecnico e caratteriale. Rapporto-Maradona nel ...

... Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, e Diego Maradona junior , si sono aggiunti: Nicolas, ... Altre star come Lionel, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María e ...... Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, e Diego Maradona junior, si sono aggiunti: Nicolas, ... Ci saranno anche video messaggi di Lionel, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves,...L'ex difensore dell'Inter ha parlato della rassegna iridata in corso in Qatar, alla vigilia della prima semifinale ...Il Marocco batte il Portogallo e si qualifica per le semifinali del Mondiale in Qatar: esplode la festa della comunità marocchina di Napoli. Vai all'articolo.