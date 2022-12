Bufera sul ritorno di Ginevra Lamborghini al GF Vip | ecco il vero motivo per cui sarebbe tornata

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 13 dicembre 2022)nel GF Vip in qualità di ospite. Il suoin casa ha generato molto sgomento, specie per il fatto che non è mai successo che un vip squalificato avesse tutte queste opportunità. Ad ogni modo, a fomentare ancora di più il risentimento degli utenti del web sono stati anche alcuni L'articolo proviene da KontroKultura.