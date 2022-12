Bufera su Luca Onestini | Gestaccio nel fuori onda | le telecamere lo beccano VIDEO

Leggi su direttanews

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’esplosivosemina un vespaio in rete: dopo le recenti dichiarazioni su Nikita, i suoi approcci maneschi aizzano il pubblico. Il bologneseha conquistato grande celebrità grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne”, programma che gli ha consentito di conoscere, tra le altre, l’ex fidanzata Soleil Sorge.(fonte mediasetplay)Ha inoltre partecipato al “GF Vip” nel 2017, occasione in cui ha stretto un sodalizio affettuoso con l’opinionista Raffaello Tonon, nonché con Lorenzo Flaherty e GianImpastato. Il suo recente ingresso nella casa di Cinecittà, invece, ha immediatamente folgorato la Nikita Pelizon. La modella triestina, infatti, a discapito della precedente relazione non ancora del tutto archiviata, ha manifestato ...