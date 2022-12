Bruscolotti | “Maradona non si discute | Cassano dice solo ca***te!”

Uno a cui invece questi accostamenti improponibili fanno venire il voltastomaco è Peppe, il mitico 'Palo 'e fierro', grande amico die bandiera del Napoli. Intervenuto a Radio ...Beppeè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, ... Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Cassano ha paragonato Messi aE' uno che spara cazzate ...ForzAzzurri.net - Le parole dell' ex capitano azzurro, Giuseppe Bruscolotti Negli scorsi mesi hanno fatto molto rumore la parole di Antonio Cassano sul Napoli dei due ...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...