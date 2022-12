Bremer si prende la Juve | il gesto che ha fatto perdere la testa ai tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 dicembre 2022)fin dal suo arrivo hasolo una cosa:re per mano la. Sotto la sua ala protettiva i bianconeri non sbagliano mai. Per quanto si possa ignorare questo dettaglio, l’impatto diè stato fin da subito determinante. Arrivato dal Torino, il brasiliano classe 1995 non ha affaticato per ambientarsi tra i bianconeri. La PresseAnzi, ha preso per mano la squadra intera. Dimostrando così una personalità fuori dal comune. Oltre a delle doti tecniche che non sono da meno. I numerosi comparatori di dati esistenti in rete, vedono il possente difensorentino come il migliore della rosa. E questa, non è una semplice evidenza scientifica. Bensì, anche l’opinione di una buona fetta di tifo. Probabilmente la sua componente maggiore. In un periodo così ...