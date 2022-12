Brasile | sostenitori di Bolsonaro attaccano il quartier generale della polizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un gruppo didell’ex presidente del, Jair, hanno tentando di invadere ilfederale a Brasilia. Le immaginitelevisione e i video che laha diffuso, mostrano auto bruciate e un autobus dato alle fiamme. Si teme un’escalation di violenza il 1° gennaio, giorno in cui il

