Brasile | Rivaldo contro Ronaldo | Per la nazionale meglio fare così

...delIl dibattito è acceso e continua a tenere banco in patria. La Selecao è stata eliminata ai Mondiali del 2022 , che aveva iniziato da grande favorita. L'ultimo a parlare è stato,...Le parole di, ex giocatore della nazionale brasiliana, sui nomi circolati per il nuovo CT del, ex giocatore di Barcellona e Milan ed ex Pallone d'Oro, ha parlato della questione del successore di Tite sulla panchina del. Ieri era circolato anche il nome di Carlo ...Il Mondiale del Qatar esprimerà stasera la prima finalista. Si gioca alle 20 la sfida tra Argentina e Croazia. La vincente se la vedrà contro Francia o Marocco, che si affronteranno domani in una gara ...Le parole di Rivaldo, ex giocatore della nazionale brasiliana, sui nomi circolati per il nuovo CT del Brasile Rivaldo, ex giocatore di Barcellona e Milan ed ex Pallone d’Oro, ha parlato della question ...