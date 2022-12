(Di martedì 13 dicembre 2022) Presunti sostenitori del presidenteno uscente, Jair Bolsonaro, la notte scorsa ahanno provocato incidenti e tentato di invadere il quartier generale della polizia federale in segno ...

... Jair Bolsonaro, la notte scorsa a Brasilia hanno provocato incidenti e tentato di invadere il quartier generale della polizia federale in segno di protesta contro l'arresto del leader, Jose'...... metàè per l'estrema destra Nel corso degli scontri, i manifestanti hanno dato fuoco a ... leadere tra i principali ispiratori delle proteste pro - Bolsonaro. L'indio, che partecipa ... Brasile, indigeno anti-Lula arrestato: disordini a Brasilia - Mondo Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Sostenitori del presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro, armati di bastoni e bombe artigianali, hanno preso d'assalto il quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dopo l'arresto di un ...