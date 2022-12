Borsa | Europa migliora dopo inflazione Usa | Milano +1 | 5%

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente in decisa accelerazioneil dato dell'statunitense che può influire sulle decisioni della Fed, soprattutto in proiezione dei prossimi interventi ...

...prima bisognosa di fondi per risollevare l'economia e la seconda che stringe i cordoni della... e anche giustamente, presentare una facciata unita mentre la guerra infuria ai confini dell'...Mercati azionari del Vecchio continente in decisa accelerazione dopo il dato dell'inflazione statunitense che può influire sulle decisioni della Fed, soprattutto in proiezione dei prossimi interventi ...La società inizia le negoziazioni presso Euronext Growth Milan il 16 dicembre. Prezzo: 7,20 euro per azione ordinaria. "Giungiamo a questo rilevante obiettivo dopo sette anni nel deep tech per la mobi ...Piazza Affari è l'unica Borsa europea positiva seppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% a 0,21 euro… Leggi ...