Ottime notizie per imprese e liberi professionisti. La Commissione Europea ha infatti approvato la proroga della misura per tutto il 2023 del cosiddetto: gli operatori di TLC potranno attivare i voucher fino al 31 dicembre 2023 . Ma di cosa si tratta Ilconnettività è una misura che prevede l' erogazione di un voucher per ...Indice dei contenuti Fino a 2.500 euro di, ma per chi Adesso l'aiuto per le Partite IVA Anche la formazione del personale è agevolata dae credito di imposta Fino a 2.500 euro ...Bonus batterie di accumulo per il fotovoltaico, ecco a chi spetta e come fare domanda all'Inps. L'Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per fruire del ...A chi spetta il voucher connettività, quando richiederlo e come usufruire del bonus per per Internet ultraveloce. C’è tempo fino al 15 dicembre.