Bonus cultura per i giovani | cosa succede

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono in corso le decisioni sugli emendamenti presentati alla manovra di bilancio. Fa discutere l’addio alper i diciottenni Sono in corso le trattative in seno alla maggioranza parlamentare per decidere quali emendamenti alla manovra di bilancio accettare e in quali misure. Infatti, la legge di bilancio va approvata entro il 31 dicembre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Tra il 2018 e il 2020 si sarebbero verificate frodi per un valore totale di 17 milioni tramite la 18 App , l'applicazione che riguarda quelche tanto sta facendo discutere in Parlamento in questi giorni. A rilevarlo è un rapporto della Guardia di Finanza dove sono stati snocciolati i numeri delle indagini fatte sulla 18App ...... invitati a partecipare al sondaggio tramite il box dedicato e a inviare commenti, motivazioni e considerazioni tramite mail con oggetto "diciottenni - sondaggio" all'indirizzo [email ...Acquisti di smartphone, tablet, e console: il documento della Gdf rivela i meccanismi fraudolenti più utilizzati per convertire il bonus cultura 18enni ...Come avvengono e quanto valgono "i raggiri" sull'incentivo per i diciottenni, introdotto dal governo Renzi con la legge di stabilità del 2016. La premier vuole riformarlo, introducendo un limite di re ...