“Bonaccini come Meloni” Cirino Pomicino scuote il Pd | il paragone gela tutti

...dice ' no al partito degli eletti ' - che sarebbe quello di Stefano, con tutti i sindaci ad appoggiarlo - e 'no a quello delle correnti ' - che però in parte sostengono anche lei,l'...I sondaggi politici Swg dello scorso 12 dicembre, annunciatisempre da Enrico Mentana durante TgLa7 delle 20:00, presentano una situazione predominante per ...la partita sono Stefanoed ...La deriva della sinistra rappresentata dal Partito democratico scuote il mondo della politica italiana. La crisi dei dem, sancita lo scorso 25 ...Il governatore dell'Emilia Romagna traccia la sua idea per il nuovo partito: "Serve un partito più popolare. Diritti civili e sociali procedano insieme" ...